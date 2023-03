Amburgo | strage in chiesa Testimoni di Geova | “Almeno 7 morti”

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Settee otto feriti, secondo la Bild, ad. Attorno alle 21 sono stati sparati numerosi colpi in unadidinel quartiere di Alsterdorf, come riferisce l’edizione online del quotidiano. La polizia ha isolato la zona, ai cittadini è stata segnalata una situazione di ‘pericolo estremo’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Diverse persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in una sparatoria all'interno di una chiesa di Testimoni di Geova ad Amburgo, in Germania. La polizia della città tedesca ha riferito in un tweet che un'operazione su larga scala è in corso nella zona del quartiere di Alsterdorf. Le vittime sarebbero almeno sette

Caccia ai responsabili dell’assalto armato avvenuto in una chiesa dei testimoni di Geova ad Amburgo, in Germania. Il bilancio è di sette morti e otto feriti ...(Adnkronos) - Sette morti e otto feriti, secondo la Bild, ad Amburgo. Attorno alle 21 sono stati sparati numerosi colpi in una chiesa di testimoni di Geova nel quartiere di Alsterdorf, come riferisce ...