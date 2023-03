Amburgo, strage di testimoni di Geova (Di venerdì 10 marzo 2023) Almeno sette persone sono rimaste uccise e otto ferite in una chiesa di Amburgo, gli spari sono avvenuti nel luiogo di culto dei testimoni di Geova intorno alle 21 di giovedì. La polizia ha chiesto ai residenti di rimanere in casa. Lunga caccia all’uomo nella zona dell’attentato, ma il killer sarebbe una delle persone trovate morte. Un bagno di sangue, è così che il tabloid Bild definisce la carneficina avvenuta ieri sera intorno alle ventuno e costata la vita a sette persone. Altissimo anche il numero dei feriti, almeno otto ma secondo alcune fonti addirittura diciassette. Uno o più persone hanno aperto il fuoco nel luogo di culto dei testimoni di Geova – un tempio chiamato Sala del Regno – vicino al ponte Deelboege, nel quartiere di Grossborstel ad Amburgo. «Per ora non ci sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Almeno sette persone sono rimaste uccise e otto ferite in una chiesa di, gli spari sono avvenuti nel luiogo di culto deidiintorno alle 21 di giovedì. La polizia ha chiesto ai residenti di rimanere in casa. Lunga caccia all’uomo nella zona dell’attentato, ma il killer sarebbe una delle persone trovate morte. Un bagno di sangue, è così che il tabloid Bild definisce la carneficina avvenuta ieri sera intorno alle ventuno e costata la vita a sette persone. Altissimo anche il numero dei feriti, almeno otto ma secondo alcune fonti addirittura diciassette. Uno o più persone hanno aperto il fuoco nel luogo di culto deidi– un tempio chiamato Sala del Regno – vicino al ponte Deelboege, nel quartiere di Grossborstel ad. «Per ora non ci sono ...

