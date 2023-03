Amburgo, spari in chiesa testimoni Geova: 7 vittime. Polizia: trovato morto autore della sparatoria (Di venerdì 10 marzo 2023) Ad Amburgo (Germania) ieri sera, 9 marzo, 7 persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in una chiesa di testimoni di Geova Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 marzo 2023) Ad(Germania) ieri sera, 9 marzo, 7 persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in unadidi

Sparatoria in una chiesa di Amburgo, morti e feriti Bagno di sangue in Germania. Nel corso di una sparatoria almeno sette persone sono state uccise e altre otto ferite. È accaduto ad Amburgo, nel quartiere Alsterdorf. Gli spari sarebbero stati esplosi intorno alle ore 21 all'interno di una "sala del regno" durante una cerimonia dei Testimoni di Geova iniziata alle 19 circa.