Amburgo, sparatoria nella chiesa dei Testimoni di Geova: 7 morti, suicida il killer. Il cordoglio di Meloni (video) (Di venerdì 10 marzo 2023) È di 7 morti e 8 feriti il tragico bilancio finale di una sparatoria in Germania avvenuta ieri sera all’interno di un luogo di culto dei Testimoni di Geova, lungo la strada Deelböge del quartiere Alsterdorf, nel distretto di Groß Borstel zona nord di Amburgo fra lo Stadpark a sud e l’aeroporto a nord, dove un attentatore, che poi si è suicidato, ha fatto fuoco durante una funzione religiosa iniziata intorno alle 19 nella sala del Regno all’interno di un moderno edificio di 4 piani con le finestre a nastro. La sparatoria sarebbe iniziata attorno alle 19 ma l’allarme alla polizia di Amburgo, giunta poi sul posto anche con le forze speciali, è arrivato alle 21,15, come ha scritto la Polizei Hamburg su Twitter. I primi ad entrare ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023) È di 7e 8 feriti il tragico bilancio finale di unain Germania avvenuta ieri sera all’interno di un luogo di culto deidi, lungo la strada Deelböge del quartiere Alsterdorf, nel distretto di Groß Borstel zona nord difra lo Stadpark a sud e l’aeroporto a nord, dove un attentatore, che poi si èto, ha fatto fuoco durante una funzione religiosa iniziata intorno alle 19sala del Regno all’interno di un moderno edificio di 4 piani con le finestre a nastro. Lasarebbe iniziata attorno alle 19 ma l’allarme alla polizia di, giunta poi sul posto anche con le forze speciali, è arrivato alle 21,15, come ha scritto la Polizei Hamburg su Twitter. I primi ad entrare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Germania: #sparatoria in un tempio dei Testimoni di Geova ad Amburgo, almeno 7 morti e 8 feriti. È successo intorno… - MediasetTgcom24 : Amburgo - Assalto in una chiesa, almeno 7 morti. Killer in fuga, la polizia invita i cittadini a chiudersi in casa… - SkyTG24 : Germania, morti e feriti ad Amburgo dopo sparatoria in una chiesa - __Dissacrante__ : RT @ilpost: Cosa sappiamo della sparatoria ad Amburgo - LuciaDiMartin18 : RT @SkyTG24: Amburgo, sparatoria in una chiesa di Testimoni di Geova: cosa sappiamo -