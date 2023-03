Amburgo, sparatoria in una chiesa dei Testimoni di Geova: 8 morti (Di venerdì 10 marzo 2023) Notte di sangue ad Amburgo, in Germania. La città tedesca è stata testimone di una delle stragi più sanguinose dei tempi recenti, avvenuta all’interno di un Tempio dei Testimoni di Geova. Alcuni spari segnalati nella serata di ieri all’interno della struttura avrebbero fatto scattare l’allarme delle forze dell’ordine, che una volta arrivate sul posto non hanno potuto fare a meno di constatare l’orribile scena. 8 morti e 8 feriti, tra cui anche l’attentatore suicida: secondo le prime ricostruzioni l’uomo responsabile della strage sarebbe un ex membro della comunità. Non ci sarebbero, secondo gli inquirenti, legami con il terrorismo, descrivendo l’accaduto come un “amoktat”, ovvero “il gesto di un folle che spara tra la mischia”. In queste ore le forze dell’ordine sono al lavoro per delineare le dinamiche del ... Leggi su zon (Di venerdì 10 marzo 2023) Notte di sangue ad, in Germania. La città tedesca è stata testimone di una delle stragi più sanguinose dei tempi recenti, avvenuta all’interno di un Tempio deidi. Alcuni spari segnalati nella serata di ieri all’interno della struttura avrebbero fatto scattare l’allarme delle forze dell’ordine, che una volta arrivate sul posto non hanno potuto fare a meno di constatare l’orribile scena. 8e 8 feriti, tra cui anche l’attentatore suicida: secondo le prime ricostruzioni l’uomo responsabile della strage sarebbe un ex membro della comunità. Non ci sarebbero, secondo gli inquirenti, legami con il terrorismo, descrivendo l’accaduto come un “amoktat”, ovvero “il gesto di un folle che spara tra la mischia”. In queste ore le forze dell’ordine sono al lavoro per delineare le dinamiche del ...

