Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Le immagini della brutale violenza nel tempio dei Testimoni di Geova della città di Amburgo han… - QdSit : Strage Amburgo, Mattarella “Sconvolge accanimento contro inermi” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Strage Amburgo, Mattarella “Sconvolge accanimento contro inermi” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Strage Amburgo, Mattarella “Sconvolge accanimento contro inermi” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Strage Amburgo, Mattarella “Sconvolge accanimento contro inermi” - -

"Le immagini della brutale violenza nel tempio dei Testimoni di Geova della città dihanno dolorosamente colpito gli italiani tutti. Sconvolge, in particolare, l'accanimento ...Sergio,..." "Le immagini della brutale violenza nel tempio dei Testimoni di Geova della città di... Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio all'omologo tedesco Frank -...... Guardia costiera: 'Non siamo usciti Regole complesse, spesso dal Viminale' - Giovedìa ...o persona in pericolo in mare...devono ai sensi dell'articolo 5.1.2 della Convenzione die ...

Amburgo, Mattarella: immagini violenza hanno colpito gli italiani Tiscali Notizie

ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini della brutale violenza nel tempio dei Testimoni di Geova della città di Amburgo hanno dolorosamente colpito ... Lo afferma il presidente della Republica, Sergio ...Una sparatoria stravolge la quiete di Amburgo. Un centro di culto per Testimoni di Geova è stato devastato da un attentatore che ha esploso diversi colpi intorno alle 21:00 di ieri sera… Leggi ...