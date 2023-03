(Di venerdì 10 marzo 2023) Sono otto le persone morte nellaavvenuta verso le 21 del 9 marzo in un centro didiad, in Germania. Un residente ha ripreso con il telefonino i tragici...

Sono otto le persone morte nella sparatoria avvenuta verso le 21 del 9 marzo in un centro di Testimoni di Geova ad, in Germania. Un residente ha ripreso con il telefonino i tragicidella sparatoria: "Vivo qui sopra - spiega Gregor Miesbach, testimone e residente - ho sentito dei forti spari, sono ...Il mondo continua a fare sempre più paura e spesso idi terrore e di panico si racchiudono durante delle normali azioni quotidiane. In una chiesa ad, durante una funzione religiosa, alcune persone hanno fatto irruzione all'interno ...di grande paura in Germania, dove ieri sera sette persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in una chiesa di testimoni di Geova, nella citt di. La notizia di un'ottava ...

Amburgo, i momenti della sparatoria al raduno testimoni di Geova ... Il Sole 24 ORE

Amburgo (Germania), 10 mar. (askanews) - Sono otto le persone morte nella sparatoria avvenuta verso le 21 del 9 marzo in un centro di Testimoni di Geova ad Amburgo, in Germania. Un residente ha ripres ...