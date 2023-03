Amburgo, attacco alla chiesa dei testimoni di Geova: il sospettato era un ex membro della comunità (Di venerdì 10 marzo 2023) Il sospettato della strage commessa nella chiesa dei testimoni di Geova ad Amburgo sarebbe un ex membro della comunità. Secondo Spiegel avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. L’uomo, identificato dalla polizia, è morto durante la strage e non era noto alle autorità come estremista. Sarebbe entrato nella chiesa ad avrebbe sparato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilstrage commessa nelladeidiadsarebbe un ex. Secondo Spiegel avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. L’uomo, identificato dpolizia, è morto durante la strage e non era noto alle autorità come estremista. Sarebbe entrato nellaad avrebbe sparato L'articolo proviene da Inews24.it.

