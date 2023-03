Ambiente a M5s e diritti sociali alla sinistra: così due partiti possono evolversi in un unico lichene (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle prime votazioni a cui ho partecipato ho scelto le proposte del Pci. Una volta acquisita la consapevolezza della questione ambientale ho faticato a trovare proposte politiche che la contemplassero. Mi sono avvicinato a sinistra Ecologia e Libertà per l’Ecologia, ma ho presto capito che era un’etichetta. Non parliamo dei Verdi, una galassia litigiosa e autoreferenziale. L’Ambiente è una stella dei 5 Stelle, ma la sostituzione del ministero dell’Ambiente con quello della Transizione Ecologica è stato un errore reso madornale dalla scelta di un ministro tecnocrate, con totale negligenza verso le questioni ambientali. La nostra è una specie animale che vive in un contesto di rapporti con altre specie: possiamo trarre qualche ispirazione dai fenomeni biologici. I licheni, ad esempio, sono il frutto della simbiosi tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle prime votazioni a cui ho partecipato ho scelto le proposte del Pci. Una volta acquisita la consapevolezza della questione ambientale ho faticato a trovare proposte politiche che la contemplassero. Mi sono avvicinato aEcologia e Libertà per l’Ecologia, ma ho presto capito che era un’etichetta. Non parliamo dei Verdi, una galassia litigiosa e autoreferenziale. L’è una stella dei 5 Stelle, ma la sostituzione del ministero dell’con quello della Transizione Ecologica è stato un errore reso madornale dscelta di un ministro tecnocrate, con totale negligenza verso le questioni ambientali. La nostra è una specie animale che vive in un contesto di rapporti con altre specie: possiamo trarre qualche ispirazione dai fenomeni biologici. I licheni, ad esempio, sono il frutto della simbiosi tra ...

