Amazzonia | record di deforestazione a febbraio | distrutti 320 chilometri quadrati

(Di venerdì 10 marzo 2023) Non è bastata l’elezione di Lula, insidiatosi l’1 gennaio scorso, e la promessa di portare a zero il disboscamento. Anzi, secondo il governo sarebbe una vendetta contro l’elezione dell’ex sindacalista. Fatto sta che asono stati321,97di foresta, il 62 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando in carica c’era ancora Jair Bolsonaro. Lo ha riferito l’Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe), registrando il peggior dato da quando ha iniziato la rilevazione periodica nel 2015. Ma le brutte notizie non finiscono qui. Tra gennaio 2017 e novembre 2021 sono oltre 5 milioni gli ettari di foresta amazzonica andati perduti, pari all’intero territorio del Costa Rica. In questo caso sono gli «occhi» dei satelliti Sentinel-1 di Copernicus, il programma di ...