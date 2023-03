Amazon, va in crisi del modello dei negozi senza cassa: 8 AmazonGo chiusi negli Usa (Di venerdì 10 marzo 2023) Amazon fa un passo indietro sulla distribuzione fisica e annuncia la chiusura negli Stati Uniti di otto punti vendita sui 29 totali di Amazon Go, i negozi senza cassa lanciati nel 2016 Leggi su corriere (Di venerdì 10 marzo 2023)fa un passo indietro sulla distribuzione fisica e annuncia la chiusuraStati Uniti di otto punti vendita sui 29 totali diGo, ilanciati nel 2016

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Amazon, va in crisi del modello dei negozi senza cassa: 8 AmazonGo chiusi negli Usa #corriere #news #2022 #italy… - Italia_Notizie : Amazon, va in crisi del modello dei negozi senza cassa: 8 AmazonGo chiusi negli Usa - PaoloMI74 : RT @Corriere: AmazonGo, va subito in crisi il modello dei negozi «senza cassa»: negli Usa otto chiusure - Luxgraph : Amazon, il modello dei negozi «senza cassa» va in crisi: 8 AmazonGo chiusi negli Usa #corriere #news #2022 #italy… - Marilenapas : RT @Corriere: AmazonGo, va subito in crisi il modello dei negozi «senza cassa»: negli Usa otto chiusure -