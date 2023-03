Alto Cilento: parte il progetto BO.DI.MED. (Di venerdì 10 marzo 2023) Il territorio dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, insieme al Comune di Castellabate, è stato riconosciuto Polo della Dieta Mediterranea dalla Regione Campania, grazie all’Assessorato alle Politiche Agricole, nell’ambito di una iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, della cultura eno-gastronomica, del turismo sostenibile e di uno stile di vita riconducibili alla Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO, nel 2010, Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. BO.DI.MED. è la Rete dei Borghi della Dieta Mediterranea di Paestum Alto Cilento e del Comune di Castellabate ed esprime un Museo diffuso e vivo della Dieta Mediterranea, da conoscere e apprezzare attraverso un viaggio di conoscenza dei 12 Borghi, immergendosi nelle Comunità, assaporandone sapori e storie, conoscendo i ... Leggi su zon (Di venerdì 10 marzo 2023) Il territorio dell’Unione dei Comuni Paestum, insieme al Comune di Castellabate, è stato riconosciuto Polo della Dieta Mediterranea dalla Regione Campania, grazie all’Assessorato alle Politiche Agricole, nell’ambito di una iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, della cultura eno-gastronomica, del turismo sostenibile e di uno stile di vita riconducibili alla Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO, nel 2010, Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. BO.DI.MED. è la Rete dei Borghi della Dieta Mediterranea di Paestume del Comune di Castellabate ed esprime un Museo diffuso e vivo della Dieta Mediterranea, da conoscere e apprezzare attraverso un viaggio di conoscenza dei 12 Borghi, immergendosi nelle Comunità, assaporandone sapori e storie, conoscendo i ...

