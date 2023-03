Alta Velocità Napoli-Bari, mercoledì il ministro Salvini nel Sannio (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutomercoledì 15 marzo saranno avviati i lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, nell’ambito del progetto Cantieri Parlanti. Saranno presenti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Sottosegretario del MIT Tullio Ferrante, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani e il Commissario Straordinario dell’opera, Roberto Pagone. Durante la visita saranno avviate le operazioni di scavo delle gallerie nel cantiere “Le Forche – lato Cancello” sul tratto Telese – Vitulano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto15 marzo saranno avviati i lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano per la nuova lineaCapacità, nell’ambito del progetto Cantieri Parlanti. Saranno presenti ildelle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, il Sottosegretario del MIT Tullio Ferrante, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani e il Commissario Straordinario dell’opera, Roberto Pagone. Durante la visita saranno avviate le operazioni di scavo delle gallerie nel cantiere “Le Forche – lato Cancello” sul tratto Telese – Vitulano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

