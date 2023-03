Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Alpine, sfida inedita alla Pikes Peak con Raphael Astier - Italpress : Alpine, sfida inedita alla Pikes Peak con Raphael Astier - ANSA_Motori : Alpine lancia il guanto di sfida alla corsa in salita per eccellenza: la Pikes Peak International Hill Climb, che s… -

Proprio per questo, l'A110 GT4 Evo manterrà la trazione a due ruote motrici. Per la sua prima volta a Pikes Peak,potrà contare sull'esperienza di Raphael Astier. Il pilota francese ha ...lancia il guanto dialla corsa in salita per eccellenza: la Pikes Peak International Hill Climb, che si corre nelle Montagne Rocciose dal 1916. Affronterà il percorso con una A110 GT4 ...Questa gara è una delle più antiche ancora esistenti e rappresenta unasportiva entusiasmante ... Il brand francese correrà con una nuova vettura Il team die Signatech parteciperà alla ...

SFIDA INEDITA PER ALPINE CHE AFFRONTA IL SOGNO ... Media Renault Italia

ROMA (ITALPRESS) - La Pikes Peak International Hill Climb è una delle più antiche competizioni automobilistiche ancora attive negli Stati Uniti, disputat ...Gli ingegneri e i tecnici di Signatech, in collaborazione con l'ufficio progettazione di Alpine, si sono concentrati soprattutto sull'aerodinamica e sul blocco motore per rispondere alle sfide propost ...