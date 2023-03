Allergica al latte muore a 17 anni per caffè “contaminato”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Una ragazza di 17è morta dopo aver bevuto del” con il. La minorenne eraal lattosio, come indicato in un post Facebook dalla Parrocchia dell’Assunzione di Nostra Signora di Campo de Criptana a cui la giovane apparteneva. “Irene, per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, in quantoal lattosio, mentre bevevacon gli amici nel tempo libero ha perso la vita”. La giovane era al meeting ‘Creo’, stava facendo la volontaria lì secondo la parrocchia. “Chiediamo una preghiera per il suo eterno riposo e siamo molto vicini ai suoi genitori, al fratello e a tutta la famiglia”. Uno dei sintomi, raro ma molto grave, è la reazione anafilattica, che colpisce vari organi e apparati. “La manifestazione più grave è ...

Una ragazza di 17 anni è morta dopo aver bevuto del caffè 'contaminato' con il. La minorenne eraal lattosio , come indicato in un post Facebook dalla Parrocchia dell'Assunzione di Nostra Signora di Campo de Criptana a cui la giovane apparteneva. 'Irene, per ...Una ragazza di 17 anni è morta dopo aver bevuto del caffè 'contaminato' con il. La minorenne eraal lattosio , come indicato in un post Facebook dalla Parrocchia dell'Assunzione di Nostra Signora di Campo de Criptana a cui la giovane apparteneva. 'Irene, per ...Secondo quanto appurato la giovane sarebbe deceduta presumibilmente a causa delle proteine di, a cui era, contenute nel dessert consumato. Lo shock anafilattico è stato per lei ...

Una ragazza di 17 anni è morta dopo aver bevuto del caffè "contaminato" con il latte. La minorenne era allergica al lattosio, come indicato in un post Facebook ...