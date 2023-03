Allegri già verso l’Inter: «A Milano sarà scontro diretto, Chiesa…» (Di venerdì 10 marzo 2023) Allegri anticipa la gara contro l’Inter, che arriverà subito dopo quella contro la Sampdoria e il ritorno in Europa League col Friburgo. Il tecnico parla di scontro diretto nonostante i 15 punti di distacco IMPEGNI ? Massimiliano Allegri, su Sky Sport, si è espresso anche sull’Inter: «Chiesa? Ha sentito un fastidio, è da valutare ma credo che non sia niente di grave e lo speriamo tutti. Domenica contro la Sampdoria è difficile e molto importante per noi, non solo perché dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro la Roma ma anche perché la domenica dopo andremo a Milano. Negli scontri diretti può succedere di tutto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023)anticipa la gara contro, che arriverà subito dopo quella contro la Sampdoria e il ritorno in Europa League col Friburgo. Il tecnico parla dinonostante i 15 punti di distacco IMPEGNI ? Massimiliano, su Sky Sport, si è espresso anche sul: «Chiesa? Ha sentito un fastidio, è da valutare ma credo che non sia niente di grave e lo speriamo tutti. Domenica contro la Sampdoria è difficile e molto importante per noi, non solo perché dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro la Roma ma anche perché la domenica dopo andremo a. Negli scontri diretti può succedere di tutto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Lo scrivevo già due mesi fa, alla favola della pubalgia (mai diagnosticata dai medici) era difficile credere:… - internewsit : Allegri già verso l'Inter: «A Milano sarà scontro diretto, Chiesa...» - - GiuseppeCorini : @robinazeta @KarlOne71 Non così. Con Sarri e Pirlo già eravamo nella norma stagionale di una qualsiasi squadra. Con… - JFCmarco : Chissà in che condizioni sarebbe sta squadra che va sempre più a pezzi senza un genio del pallone come Massimiliano… - Sebbino04 : @Erfaina1988 allegri sull 1 a 0 già festeggia -

La Juventus supera il Friburgo 1 - 0 con un gol di Di Maria ...gara con una Juve (con Chiesa a mezzo servizio per un problema al ginocchio e le sostituzioni già ...e un Friburgo che a tratti ha cercato di sorprendere una Juventus messa bene in campo da Allegri. Juventus, una 'testata' di Di Maria stende il Friburgo. La Roma vede i quarti, Real Sociedad ko 2 - 0 "Era giusto punirlo " ha detto Allegri " per rispetto del resto del gruppo". Roma - Real Sociedad 2 ...producono maggiormente nei 45' iniziali ma che palesano una sterilità offensiva già troppe volte ... Juve - Friburgo 1 - 0: Di Maria fa anche il Mandzukic, paura Chiesa Allegri richiama Vlahovic rincuorandolo e mette dentro Chiesa , che però si fa male dopo una decina di minuti ma gli slot sono già terminati poco prima con l'ingresso di Kean per Kostic, per cui dopo ... ...gara con una Juve (con Chiesa a mezzo servizio per un problema al ginocchio e le sostituzioni...e un Friburgo che a tratti ha cercato di sorprendere una Juventus messa bene in campo da"Era giusto punirlo " ha detto" per rispetto del resto del gruppo". Roma - Real Sociedad 2 ...producono maggiormente nei 45' iniziali ma che palesano una sterilità offensivatroppe volte ...richiama Vlahovic rincuorandolo e mette dentro Chiesa , che però si fa male dopo una decina di minuti ma gli slot sonoterminati poco prima con l'ingresso di Kean per Kostic, per cui dopo ... Allegri-Conte, che bomba: la comunicazione è già arrivata CalcioMercato.it