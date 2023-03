Alice canta Battiato al Pantheon di Roma con l’Orchestra del Teatro La Fenice

(Di venerdì 10 marzo 2023) foto di Cristina Paesani– Il 16 aprilesi esibirà aldiin un concerto tra spiritualità e musica dedicato a Franco. Ad accompagnarla sul palco in questa occasione così speciale saràdelLa, diretta dal maestro Carlo Guaitoli., con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, canterà le canzoni di Franco, quelle cui sente di aderire maggiormente, privilegiando le sue composizioni più spirituali e mistiche, in un luogo straordinario come la Basilica di Santa Maria ad Martyres, ildi, che per la prima volta accoglie un concerto di questo genere musicale, in una serata ...

