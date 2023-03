Alessia Cammarota è in dolce attesa: l’annuncio su Ig commuove (Di venerdì 10 marzo 2023) Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono in attesa del loro terzo figlio, lei annuncia la novità sui social e non trattiene le lacrime Lo hanno desiderato a lungo e presto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 10 marzo 2023)e Aldo Palmieri sono indel loro terzo figlio, lei annuncia la novità sui social e non trattiene le lacrime Lo hanno desiderato a lungo e presto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lasiciliait : Alessia Cammarota e il catanese Aldo Palmeri allargano la famiglia: arriva il terzo figlio - TFconleonardo : Alessia Cammarota l’annuncio in lacrime piccolo grande miracolo - Muhamma37615251 : Alessia Cammarota di Uomini e Donne è incinta, lo annuncia in lacrime: ''Il miracolo dopo l’aborto'' - ustalk - infoitcultura : Uomini e donne, Alessia Cammarota incinta dopo la perdita del terzo figlio: 'è il nostro miracolino' - infoitcultura : Uomini e Donne, Alessia Cammarota ha annunciato di essere in dolce attesa! -