Alessandro Gassman, furia sui social: clamoroso, chi ha bloccato

Rocco Tanica è stato "bloccato" su Twitter da Alessandro Gassmann. Un gesto, quello dell'attore, che ha lasciato di sasso lo storico tastierista degli Elio e le Storie Tese: "Qualcuno conosce Alessandrone Gassman e gli chiede se mi sblocca?", scrive in un post pubblicato sui social. "Io non gli ho fatto niente a parte quand'è uscito Leo Gassman a Sanremo 2020 che ho scritto 'Questo vince' (e ha vinto) e mi ha bloccato", aggiunge Rocco Tanica. Che poi chiosa con una battuta: "Non è giusto, mi piace pure il tonno", twitta riferendosi alla pubblicità per una nota marca di tonno in scatola per la quale l'attore ha fatto da testimonial. Ad accompagnare il cinguettio, quello che sembra ed è uno screenshot ma modificato con la foto del profilo di ...

