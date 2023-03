Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Albero cade su un'auto in corsa, paura a #Firenze: un ferito ricoverato in codice giallo - rep_torino : Forte vento sul Piemonte, nell'Astigiano albero cade addosso a un operaio e lo uccide [di Carlotta Rocci] [aggiorna… - GINA32451015 : RT @rep_torino: Forte vento sul Piemonte, nell'Astigiano albero cade addosso a un operaio e lo uccide [di Carlotta Rocci] [aggiornamento de… - ItaliaNostraFi : Dopo quello del Piazzale del Re, un altro albero cade nel giardino della scuola Pestalozzi. Quante altre tragedie s… - rep_torino : Forte vento sul Piemonte, nell'Astigiano albero cade addosso a un operaio e lo uccide [di Carlotta Rocci] [aggiorna… -

'Ho sentito un grande boato e mi sono precipitata fuori a vedere', racconta una dipendente dell'officina Scintilla che si trova proprio di fronte a dove l'è crollato . 'Ho visto le tre persone ...Intorno alle 16 di oggi, venerdì 10 marzo, uncaduto a Revigliasco d'Asti ha travolto un operaio sulla cinquantina. L'uomo stava eseguendo lavori di potatura in un pioppeto, quando per cause da accertare è stato schiacciato dalla pianta. ...Se unin un bosco anche se non c'è nessuno nei [] L'articolo Castelli e spiriti femminili: tra memoria e oblio a San Secondo sembra essere il primo su ilParmense.net....

Forte vento sul Piemonte, nell'Astigiano albero cade addosso a un operaio e lo uccide La Repubblica

Un altro albero caduto a Firenze. Dopo la tragedia sfiorata lo scorso 8 marzo nel giardino della scuola primaria Vittorio Veneto, oggi il crollo dell'albero ad alto fuso ha fatto colpito una persona.Paura oggi pomeriggio a Ciriè per la caduta di un albero sopra una automobile: per fortuna all'interno della vettura in quel momento non c'era nessuno. E' successo poco prima delle 17, mentre infuriav ...