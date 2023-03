Albergo dei Poveri, Perna (Associazione La Catena): Lì anche un’Agenzia nazionale dell’Ambiente (Di venerdì 10 marzo 2023) “Leggo con interesse che è stato firmato il protocollo d’Intesa che dà un indirizzo alla funzione del Real Albergo dei Poveri, struttura ferma da circa 45 anni. Con piacere riscontro l’interesse del Ministro e del Sindaco alla realizzazione di un polo museale finalizzato alla conservazione dei reperti archeologici in esubero nel Museo archeologico nazionale di Napoli (MANN)”. A dichiararlo è il presidente dell’Associazione “Carlo La Catena”, Nicola Perna, a poche ore di distanza dalla sottoscrizione tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi del protocollo d’intesa che prevede la valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri di Napoli e dell’ambito urbano di piazza Carlo III, Via Foria ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) “Leggo con interesse che è stato firmato il protocollo d’Intesa che dà un indirizzo alla funzione del Realdei, struttura ferma da circa 45 anni. Con piacere riscontro l’interesse del Ministro e del Sindaco alla realizzazione di un polo museale finalizzato alla conservazione dei reperti archeologici in esubero nel Museo archeologicodi Napoli (MANN)”. A dichiararlo è il presidente dell’“Carlo La”, Nicola, a poche ore di distanza dalla sottoscrizione tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi del protocollo d’intesa che prevede la valorizzazione e rigenerazione urbana del Realdeidi Napoli e dell’ambito urbano di piazza Carlo III, Via Foria ...

