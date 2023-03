Alba Parietti, non si può non notare il dettaglio della sua foto in bagno: fan senza parole (Di venerdì 10 marzo 2023) Alba Parietti, non si può non notare il dettaglio della sua foto in bagno: i fan senza parole guardando lo scatto. Alba Parietti continua ad infiammare il web, facendo breccia nel cuore del pubblico come ormai fa da tantissimi anni. Dagli inizi come modella fino alle esperienze come attrice, conduttrice, showgirl e anche opinionista, gli spettatori non soltanto ne hanno apprezzato la personalità, il talento e l’intelligenza, ma anche l’infinita bellezza. La foto di Alba Parietti in bagno lascia senza fiato e il dettaglio…(foto: ANSA/FABIO FRUSTACI) – ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 10 marzo 2023), non si può nonilsuain: i fanguardando lo scatto.continua ad infiammare il web, facendo breccia nel cuore del pubblico come ormai fa da tantissimi anni. Dagli inizi come mofino alle esperienze come attrice, conduttrice, showgirl e anche opinionista, gli spettatori non soltanto ne hanno apprezzato la personalità, il talento e l’intelligenza, ma anche l’infinita bellezza. Ladiinlasciafiato e il…(: ANSA/FABIO FRUSTACI) – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wtfcalvmthxxd : perché rudy usa la violenza psicologica per portare i suoi allievi al serale?? pronto 118 mi sento come Alba Pariet… - zitt0p3latoh : Mi ricorda Tommaso Zorzi quando trovo il santino del figlio di Alba Parietti… - EisblumeG : Mandata PEC a Fastweb next modalità Alba Parietti - parlo_da : RT @yosoyelfanal: Le squadre del primo appuntamento di #100x100Special saranno - Le Signore della tv(Alba Parietti, Stefania Orlando e Vl… - poopeyxsg : @aboutvalen Su rai 1 c'è sto programma con Alba Parietti & Co. che hanno avuto tutte problemi, a una si è aperta la… -