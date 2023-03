Alarm Phone su Twitter | ' 500 persone su un barcone sono in difficoltà | non perdete tempo'

(Di venerdì 10 marzo 2023) "è in contatto con circa 500su unpartito dalla #Libia, ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non: mandate subito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Messaggio di Alarm Phone: 'Circa 500 persone su un barcone nell'area SAR italiana: mandate subito i soccorsi'. #ANSA - TelevideoRai101 : Alarm Phone:500 su barcone difficoltà - LuisaRagni : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Messaggio di Alarm Phone: 'Circa 500 persone su un barcone nell'area SAR italiana: mandate subito i soccorsi'. #A… - LifeInEurope1 : Visto che gli sbarchi rispetto all'anno scorso sono più che triplicati, anche i fans più scatenati di FdI e Lega av… - MiccoliGiuseppe : RT @alarm_phone: ??! ~500 vite in pericolo al largo della #Sicilia! Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito… -

è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia , ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito ...è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i ...2023 - 03 - 10 11:25:47: 500 persone in difficoltà su un barcone 'è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le ...

Allarme da Alarm Phone, 500 persone su barcone in difficoltà - Cronaca Agenzia ANSA

“Il telefono di soccorso civile Alarm Phone ha segnalato da stamattina presto una situazione di grave pericolo per 500 persone che si trovano a bordo di un motopeschereccio al largo della Sicilia, nel ...Secondo Alarm Phone vi sarebbero 500 persone a bordo di un’imbarcazione in pericolo a Sud dalle coste della Sicilia. “Siamo in contatto con 500 persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione partit ...