Alarm Phone lancia l’allarme per i soccorsi da un barcone (Di venerdì 10 marzo 2023) Alarm Phone lancia un all’arme di soccorso da un barcone di 500 persone in difficoltà nel mediterraneo. SOS Alarm Phone, salvi 500 migranti barcone carico di migranti – Ph Credit redattoresociale.itIl centralino che supporta le traversate nel Mediterraneo ha lanciato un’allarme da un barcone partito dalla Libia con a bordo centinaia di persone che stava imbarcando acqua. Alarm Phone, contattato da alcune persone a bordo, avrebbe evitato la tragedia mandando un messaggio tramite Twitter. Nell’avviso si chiedeva il pronto intervento della Guardia Costiera. Come riportato dall’ANSA il capomissione di Mediterranea Saving Humans, l’appello è stato prontamente lanciato per far ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)un all’arme di soccorso da undi 500 persone in difficoltà nel mediterraneo. SOS, salvi 500 migranticarico di migranti – Ph Credit redattoresociale.itIl centralino che supporta le traversate nel Mediterraneo hato un’allarme da unpartito dalla Libia con a bordo centinaia di persone che stava imbarcando acqua., contattato da alcune persone a bordo, avrebbe evitato la tragedia mandando un messaggio tramite Twitter. Nell’avviso si chiedeva il pronto intervento della Guardia Costiera. Come riportato dall’ANSA il capomissione di Mediterranea Saving Humans, l’appello è stato prontamenteto per far ...

