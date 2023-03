Al Nassr, Ronaldo commenta la sconfitta sui social: “Delusi, ma restiamo concentrati” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tornato sui social dopo la sconfitta del suo Al Nassr contro l’Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha pubblicato una foto di gruppo su Instagram con una didascalia: “Delusi dal risultato, ma restiamo concentrati sulla nostra stagione e sulle partite che ci attendono. Grazie tifosi per il vostro supporto, sappiamo di poter contare su di voi!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Tornato suidopo ladel suo Alcontro l’Al-Ittihad, Cristiano. Il portoghese ha pubblicato una foto di gruppo su Instagram con una didascalia: “dal risultato, masulla nostra stagione e sulle partite che ci attendono. Grazie tifosi per il vostro supporto, sappiamo di poter contare su di voi!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano(@cristiano) SportFace.

