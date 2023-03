Al largo della Calabria oltre 1 300 migranti in difficoltà

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 marzo 2023) Proseguono senza sosta le attività di soccorso in mareGuardia Costiera. Nelle ultime ore diverse imbarcazioni stanno tentando di raggiungere le coste italiane. In queste ore le motovedette stanno intervenendo, in particolare, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500a bordo. A circa 70 miglia a Sud di Crotone avvistato un barcone con circa 500a bordo. Altri 800 a Sud-Est di Roccella Ionica Altre unitàGuardia Costiera stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia a Sud-Est di Roccella Ionica. “I soccorsi – riferisce una nota del corpo -, coordinati dalla Centrale OperativaGuardia Costiera di Roma in area di ...