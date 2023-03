Al cinema “L’ultima notte di Amore”, il nuovo film di Favino (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA – Per ogni scelta c’è un prezzo da pagare. “L’ultima notte di Amore”, il nuovo film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, è arrivato al cinema ieri, 9 marzo, carico di aspettative. Nel cast figurano anche Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. Una produzione Indiana Production, Memo films, Adler Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA – Per ogni scelta c’è un prezzo da pagare. “di”, ildi Andrea Di Stefano con Pierfrancesco, è arrivato alieri, 9 marzo, carico di aspettative. Nel cast figurano anche Linda Caridi, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. Una produzione Indiana Production, Memos, Adler Entertainment e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

