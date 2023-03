(Di venerdì 10 marzo 2023) La Galleria “Al Blu di” ha voluto ricordare un artista che ci ha lasciato e che venne varie volte a Napoli vivendo a Milano. Non solo il proprietario Giuseppe Mannajuolo fu sempre ospitale con lui, ma anche Mario Pellegrino che a sua cura ha fatto sistemare questi preziosi ricordi: un corpus di 30 scatole specchianti e 40 fotografie a colori, oltre a un prezioso filmato. Le note fotografie risalgono alle mostre del 1965, al Palazzo dei Leoni a Venezia, in cui si videro anche ledi Peggy Guggenheim, create dalla poetessa amica Alda Merini, con grandi ridicoli occhiali,che l’artista portò anche a Capri, al Museo della Certosa nel 2004, e poi nella “Galleria la Conchiglia” nella mostra “Io Pinocchio” nel 2008 ripetuta nel 2009. Di quei tempi si ricordano i suoi “Fotocolloqui” nella mostra “Fotobazar”, alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capannone4 : Oh ma quanto gasavano le matite della Giotto? Terra di Siena bruciata Blu di Prussia Blu cobalto Rosso carminio - ValentinaErasmo : Buon compleanno, Ennio. 'Autobiografia del Blu di Prussia' #EnnioFlaiano #literature - CaneSciolto15 : @nona_onda Concerto per blu di prussia e giallo napoli. Il compositore bellunese crea un opera incredibile, che gua… - Ludovica_T : @eriroifsir Anche il blu di Prussia -

Un mondo poetico dove non serve nessun rifugio; perchéCeruleoCobaltodidi PersiaOltremareReale lapislazzuli azzurrite smalti incantato ilstesso ne diventa ...La Galleria "Aldi" ha voluto ricordare un artista che ci ha lasciato e che venne varie volte a Napoli vivendo a Milano. Non solo il proprietario Giuseppe Mannajuolo fu sempre ospitale con lui, ma anche ...L'utilizzo di materiali elettrocromici ad alta efficienza energetica, come ildi(PB), è stato identificato come una soluzione possibile per la realizzazione di display per le lenti a ...

Al Blu di Prussia tornano le immagini di Vittorio Pescatori - Ildenaro.it Il Denaro

La Galleria “Al Blu di Prussia” ha voluto ricordare un artista che ci ha lasciato e che venne varie volte a Napoli vivendo a Milano. Non solo il proprietario Giuseppe Mannajuolo fu sempre ospitale con ...Il comico: «Già lo vedo calciatore: vorrei che diventasse bravo come Rivera, Corso o Maradona». Le figlie più piccole: «Sono entusiaste di essere diventate zie». Il lavoro: «Dopo la sua nascita ho ric ...