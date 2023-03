Aiuti di Stato, nuove norme Ue per sostenere industria green (Di venerdì 10 marzo 2023) La Commissione europea ha adottato oggi a Bruxelles l'atteso nuovo "Quadro temporaneo di crisi e transizione" per gli Aiuti di Stato con cui i paesi dell'Ue sosterranno i settori industriali fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni, e gli investimenti e i finanziamenti per le tecnologie pulite, in linea con il Piano industriale del green Deal, che la stessa Commissione proporrà martedì prossimo, 14 marzo.Il nuovo quadro prende in conto le reazioni degli Stati membri nel contesto di una consultazione condotta dalla Commissione, e modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi che era Stato adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, e che ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 10 marzo 2023) La Commissione europea ha adottato oggi a Bruxelles l'atteso nuovo "Quadro temporaneo di crisi e transizione" per glidicon cui i paesi dell'Ue sosterranno i settorili fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni, e gli investimenti e i finanziamenti per le tecnologie pulite, in linea con il Pianole delDeal, che la stessa Commissione proporrà martedì prossimo, 14 marzo.Il nuovo quadro prende in conto le reazioni degli Stati membri nel contesto di una consultazione condotta dalla Commissione, e modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi che eraadottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri dil'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, e che ...

