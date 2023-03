Aisha | l’ex allieva di Amici lascia tutti senza parole | il suo cambio look è strepitoso | non sembra lei

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 10 marzo 2023)diè cambiata drasticamente. Come è oggi la cantante: il suoè davvero: guardare per credere. Un cambiamento drastico per, la cantante didi Maria De Filippi. La ragazza, dopo aver partecipato al talent show, si è trasformata in un’altra persona, infatti il suoè decisamente diverso. Nondavvero più lei: ecco come è diventata oggi., come è diventata la protagonista di-Grantennistoscana.itUna delle protagoniste della scorsa edizione di, dal suo ingresso nella scuola ha fatto un cambiamento incredibile. Dasi presentava come una ragazza ...