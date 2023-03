Ag Sanabria e Miranchuk | «Futuro? Al Torino stanno bene…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Valerio Giuffrida, agente di, suldei due calciatori con ilValerio Giuffrida ha parlato a Tuttosport delcon ildi Pablo Sarabia e Aleksej. PAROLE – «È ancora presto, ma non siamo preoccupati perché almolto bene e il rapporto con Juric è ottimo. Poi siamo molto fiduciosi sulla crescita di un giovane granata, Ciammaglichella. Ilcrede molto in lui e, non a caso, è stato inserito tra i 50 migliori 2005 al mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.