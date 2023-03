Affare Kamara fra Watford e Udinese | l’indagine della federazione inglese

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 marzo 2023) LE MANOVRE SEGRETEFAMIGLIA POZZO: UN NUOVO SCANDALO IN ARRIVO! La Federcalcioha aperto un’inchiesta sul clamoroso trasferimento di Hassaneall’, per la cifra record di 19 milioni di euro, lasciato poi in prestito al, retrocesso in Championship. L’accusa è di gonfiare il prezzo del terzino ivoriano per supportare le casse del club, che fa capo alla famiglia Pozzo, la stessa proprietaria dell’. Ma quali sono le vere manovrefamiglia Pozzo? Siamo di fronte ad un’operazione di rilancio delo ad un’astuta mossa per fare cassa in Italia? Nonostante Ben Manga, direttore tecnico delabbia dichiarato di aver rispettato tutte le regole sulle operazioni ...