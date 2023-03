AEW | Si lavora al rinnovo pluriennale dei contratti dell’Elite | si punta a chiudere prima che diventino dei free agent

(Di venerdì 10 marzo 2023) Kenny Omega e e gli Young Bucks fanno parte della AEW sin dagli inizi ed anzi hanno contribuito alla nascita della federazione occupando anche ruoli dirigenziali. I loroora devono essere rinnovati e la volontà di Tony Khan è quella di non perderli. Anzi, secondo alcune indiscrezioni il contratto di Kenny Omega sarebbe già scaduto se non fosse rimasto fermo per infortunio diversi mesi. La WWE resta alla finestra e non è detto che non possa tentare qualche mossa. Difatti, la AEW vuoleil discorsoche i tre possano diventare deis. Sial? Wrestling Observer Newsletter ha fatto il punto sulla situazione contrattuale. Tony Khan vuole rinnovare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: Si lavora al rinnovo pluriennale dei contratti dell’Elite, si punta a chiudere prima che diventino dei free ag… -

Ric Flair vorrebbe lavorare da manager in AEW o WWE The Shield Of Wrestling

Nella sua ultima intervista, Danielson ha voluto riportare alla mente il grande lavoro svolto dalla WWE quando ha rischiato di ritirarsi per sempre ...The American Dragon continua ad elogiare l'etica del lavoro di Jade Cargill, ma pensa che sia arrivato il momento per lei di sbocciare anche altrove oltre che in AEW ...