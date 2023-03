AEW | I rapporti tra la AEW e la Warner Bros sarebbero molto positivi

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il giornalista Sean Ross Sapp ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto ulteriori buone notizie riguardo la collaborazione tra AEW e la, alla luce della loro partnership con riferimento a Shazam”. Lo Shazam di cui parla Sapp è il film “Shazam! Fury of the Gods”, in fase di lancio sulla piattaforma Disney. Ad aver aiutato i buonitra le due entità, la decisione di Tony Khan di rinominare, solo per il Dynamite di questa settimana, il titolo All-Atlantic. Questa decisione sarebbe stataapprezzata dal management della. Strizzatina d’occhio Il titolo All-Atlantic è stato introdotto dalla All Elite lo scorso 8 Giugno 2022. Il CEO della federazione, anche per “ingraziarsi” il benvolere del network che trasmette gli show prodotti da lui, ha scelto di ...