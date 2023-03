Aerei precipitati a Guidonia, oggi i funerali solenni dei piloti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello (Di venerdì 10 marzo 2023) Si terranno oggi pomeriggio alle 16 i funerali solenni dei piloti Giuseppe Cipriano, tenente colonnello e istruttore di volo, e il maggiore Marco Meneghello. Loro martedì mattina, poco dopo le 11, sono morti, hanno perso la vita inseguendo il loro lavoro, la loro più grande passione. I loro Aerei, mentre stavano per terminare l’addestramento, sono precipitati per cause ancora tutte da accertare. Un velivolo è finito in un grosso prato nella zona di Colle Fiorito, a Guidonia, l’altro tra i palazzi grazie a una manovra speciale e all’ultimo gesto d’amore e sacrificio. Un ‘miracolo’ nella tragedia perchè quell’aereo militare si è posizionato quasi al centro della strada, come se il pilota avesse intuito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) Si terrannopomeriggio alle 16 idei, tenente colonnello e istruttore di volo, e il maggiore. Loro martedì mattina, poco dopo le 11, sono morti, hanno perso la vita inseguendo il loro lavoro, la loro più grande passione. I loro, mentre stavano per terminare l’addestramento, sonoper cause ancora tutte da accertare. Un velivolo è finito in un grosso prato nella zona di Colle Fiorito, a, l’altro tra i palazzi grazie a una manovra speciale e all’ultimo gesto d’amore e sacrificio. Un ‘miracolo’ nella tragedia perchè quell’aereo militare si è posizionato quasi al centro della strada, come se il pilota avesse intuito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... keitramarin2000 : RT @Tg3web: Due aerei militari si sono scontrati in volo e sono precipitati a Guidonia, nei pressi di Roma. Morti i piloti. Uno di loro, pe… - Elisa34012803 : RT @dottorbarbieri: ?????? Due aerei militari ultraleggeri (SIAI 208) si sono scontrati e sono precipitati a Guidonia, nei pressi di via Casal… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: La collisione tra i due aerei precipitati a Guidonia è avvenuta nella fase che precede l'atterraggio e i due mezzi erano… - antonio78203218 : Precipitati ultraleggeri, velivoli del 60esimo Stormo l'Ansa dà i numeri ! Ma quali ultraleggeri ??? Sono aerei da addestramento - IlZebraapois : Un incidente tiene Guidonia con il fiato sospeso.Due aerei militari si sono toccati in volo e sono poi precipitati… -