Adelfia-Rutigliano: incidente, morto diciassettenne di Cellamare Scontro auto-moto (Di venerdì 10 marzo 2023) incidente mortale a tarda sera. Vittima della strada un ragazzo di 17 anni di Cellamare. A bordo della sua moro, per cause da dettagliare, la due ruote si è scontrata con un’automobile. Il sinistro è avvenuto sulla strada Adelfia-Rutigliano. L'articolo Adelfia-Rutigliano: incidente, morto diciassettenne di Cellamare <small class="subtitle">Scontro auto-moto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 marzo 2023)mortale a tarda sera. Vittima della strada un ragazzo di 17 anni di. A bordo della sua moro, per cause da dettagliare, la due ruote si è scontrata con un’mobile. Il sinistro è avvenuto sulla strada. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Sorpasso fatale, 17enne muore in un tragico incidente frontale - PressReview99 : Incidente mortale: un ragazzo di 17 anni perde la vita tra Adelfia e Rutigliano. L'impatto in moto contro un'auto… - Puglia_in : #CRONACA - #Incidente sulla Adelfia-Rutigliano, muore un 17enne di Cellamare - andreastoolbox : Ragazzo muore a 17 anni in scooter: malore per un amico che assiste alla scena #muore #Ragazzo #a #anni #17 ??????? - ledicoladelsud : Tragico scontro tra auto e moto nella notte tra Adelfia e Rutigliano: muore un 17enne di Cellamare -