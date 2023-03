Addio a Robert Blake | il detective tv Baretta Una vita interrotta dai sospetti sull’omicidio della moglie

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 marzo 2023) Una carriera che si interrompe all’apice del successo, tra guadagni stellari e premi prestigiosi, con un clamoroso processo per omicidio a Hollywood, scaturito dal giallo sull’assassinio. E una fortuna guadagnata sui set, andata in fumo in anni di cause e sentenze. Poi l’oblio, punteggiato solo da ricordi. Forse tanti rimpianti. E sicuramente dalle malattie cardiache, che lo hanno portato a una vecchiaia solitaria nella sua casa di Los Angeles, dove l’attore statunitense– che ha interpretato il folle assassino Perry Smith nel film A sangue freddo (1967). E il popolareTonynella omonima serie tv del 1975-78 – è morto all’età di 89 anni, giovedì 9 marzo., mitico ...