Addio a Carlo Macchitella, storico dirigente Rai e produttore (Di venerdì 10 marzo 2023) E’ morto improvvisamente a 71 anni Carlo Macchitella, uno storico dirigente della Rai e produttore. È stato tra gli ideatori e i fondatori di Rai Cinema e 01 Distribution, di cui è stato direttore generale e presidente dal 2000 al 2007 e in anni recenti produttore con la Mompracem. Nato a Firenze, entra in Rai per concorso nel 1980, poi nel 1989 Giampaolo Sodano lo chiama a Rai 2 dove rimane anche sotto la direzioni di Gabriele La Porta e Carlo Freccero come responsabile della programmazione cinema e fiction. Diventa poi responsabile degli acquisti cinema nella direzione centrale Acquisti, Produzione e Vendite cinema e fiction della Rai diretta da Sergio Silva prima e Andrea Melodia dopo. Poi passa a Rai Cinema dove produce tra i tanti i film di Marco Bellocchio ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) E’ morto improvvisamente a 71 anni, unodella Rai e. È stato tra gli ideatori e i fondatori di Rai Cinema e 01 Distribution, di cui è stato direttore generale e presidente dal 2000 al 2007 e in anni recenticon la Mompracem. Nato a Firenze, entra in Rai per concorso nel 1980, poi nel 1989 Giampaolo Sodano lo chiama a Rai 2 dove rimane anche sotto la direzioni di Gabriele La Porta eFreccero come responsabile della programmazione cinema e fiction. Diventa poi responsabile degli acquisti cinema nella direzione centrale Acquisti, Produzione e Vendite cinema e fiction della Rai diretta da Sergio Silva prima e Andrea Melodia dopo. Poi passa a Rai Cinema dove produce tra i tanti i film di Marco Bellocchio ...

