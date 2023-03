Adani: ‘C’è un lato clamoroso del Milan contro il Tottenham’ (Di venerdì 10 marzo 2023) "Il Milan ha fatto una grande partita: attento, bravo a ripartire, meritava di far gol. Portiamo un'italiana ai quarti tanto per cominciare.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) "Ilha fatto una grande partita: attento, bravo a ripartire, meritava di far gol. Portiamo un'italiana ai quarti tanto per cominciare....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mkidj : “Il ciclo vincente c’è lo sta insegnando il Napoli” Lele Adani. Io che conto i trofei del Napoli durante questo ci… - roccoiacobucci : @MimmoCelsi Mister,quassù c’è chi si ostina a dire che ormai Allegra sta cisa dei 15 l’ha presa come scusa…che orma… - Tarallucci_Vino : ...Hinderburg Research che svolge ricerche per cercare frodi e corruzioni, a gennaio ha preso di mira un miliardari… - brunelli_elia : @Cianciu75 @AleLMGO per altro borghi è di un'educazione e di una compostezza rara, quindi sebbene possa, a livello… - liviozeta929 : @giampdisan Rappresentati da Pistocchi e Adani. Direi che non c'è altro da aggiungere. -