Acquisti online, Picodi è l'estensione di Chrome che ti rimborsa fino al 10% del valore speso (Di venerdì 10 marzo 2023) Picodi offre ai suoi clienti un rimborso fino al 5% del denaro speso per l'elettronica, fino al 4% per i viaggi e fino all'8% per abbigliamento e calzature. I nuovi utenti, invece, possono usufruire di un rimborso fino al 10%.... Leggi su dday (Di venerdì 10 marzo 2023)offre ai suoi clienti un rimborsoal 5% del denaroper l'elettronica,al 4% per i viaggi eall'8% per abbigliamento e calzature. I nuovi utenti, invece, possono usufruire di un rimborsoal 10%....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Compri da MediaWorld e ti rimborsano una piccola percentuale - PGRotondo : Maggiore #sicurezza negli #acquisti #online e con carte di credito #CyberSecurity @IBMItalia #IBMItalia #IBM - LoStupidoSaggio : RT @cryptonomist_: Gli utenti potranno convertire le loro #crypto in fiat per gli acquisti in negozio e online @gate_io #Visa #cryptocard… - directoptic_it : ??????????Garanzia legale acquisti occhiali online: facciamo chiarezza. Conosci i tuoi diritti? Ti diciamo tutto...e o… - lecriptovalute : Gli utenti potranno convertire le loro #crypto in fiat per gli acquisti in negozio e online @gate_io #Visa… -