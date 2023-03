Accusa, truffa del bonus facciale: indagati anche in Puglia, sequestri per 85 milioni di euro Guardia di finanza (Di venerdì 10 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati(che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenzairrevocabile che ne accerti la colpevolezza), si rende noto che i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso,nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al c.d. “bonus Facciate” – agevolazionefiscale correlata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, che consentiva ilriconoscimento di un credito d’imposta pari al 90% dell’importo dei lavori realizzati – hanno dato esecuzione auna serie di perquisizioni e sequestri, delegati dall’Autorità ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli(che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenzairrevocabile che ne accerti la colpevolezza), si rende noto che i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso,nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al c.d. “Facciate” – agevolazionefiscale correlata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, che consentiva ilriconoscimento di un credito d’imposta pari al 90% dell’importo dei lavori realizzati – hanno dato esecuzione auna serie di perquisizioni e, delegati dall’Autorità ...

