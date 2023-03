Accademia militare: il giuramento del 204° corso “Volontà” (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli Allievi Ufficiali dell’Accademia militare di Modena hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli Allievi Ufficiali dell’di Modena hanno prestatodi fedeltà alla Repubblica Italiana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'Ringrazio voi, ragazze e ragazzi del 204° Corso 'Volontà', e i vostri familiari per aver reso una splendida promes… - _Carabinieri_ : “Siate consapevoli delle vostre capacità. Siate determinati. Siate orgogliosi”. In occasione del Giuramento del 204… - Toni_ct_1 : RT @Antonel08210523: Oggi giuramento all accademia militare di Modena tra questi ragazzi c è mio figlio il mio orgoglio ????e stata un emoz… - pccpla : RT @MinisteroDifesa: 'Ringrazio voi, ragazze e ragazzi del 204° Corso 'Volontà', e i vostri familiari per aver reso una splendida promessa… - ETROFACCOR : RT @_Carabinieri_: “Siate consapevoli delle vostre capacità. Siate determinati. Siate orgogliosi”. In occasione del Giuramento del 204° Cor… -