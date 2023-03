Abodi: «La legge sulla pirateria sarà pronta prima del prossimo Campionato» (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella giornata odierna, sul tema della pirateria, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha incontrato il presidente di Fapav (Federazione per la Tutela delle Industrie die Contenuti Audiovisivi e Multimediali) Federico Bagnoli Rossi, per discutere sul contrasto della pirateria. Il Ministro Abodi ha tenuto a precisare che il Governo fara? quanto possibile, collaborando con i Parlamentari, a partire dai primi firmatari Federico Mollicone (Fratelli d’Italia) e Maccanti (Lega), che hanno sottoscritto un qualificato disegno di legge che sta trovando ampio consenso. Di seguito le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi: «Vogliamo partecipare come Governo a questo impegno di sistema e sara? mia responsabilita? interagire, di concerto con altri Colleghi Ministri, anche con il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella giornata odierna, sul tema della, il Ministro dello Sport Andreaha incontrato il presidente di Fapav (Federazione per la Tutela delle Industrie die Contenuti Audiovisivi e Multimediali) Federico Bagnoli Rossi, per discutere sul contrasto della. Il Ministroha tenuto a precisare che il Governo fara? quanto possibile, collaborando con i Parlamentari, a partire dai primi firmatari Federico Mollicone (Fratelli d’Italia) e Maccanti (Lega), che hanno sottoscritto un qualificato disegno diche sta trovando ampio consenso. Di seguito le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea: «Vogliamo partecipare come Governo a questo impegno di sistema e sara? mia responsabilita? interagire, di concerto con altri Colleghi Ministri, anche con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Abodi: «La legge sulla pirateria sarà pronta prima del prossimo Campionato» All’incontro con il presidente della… - MKISKOV : RT @mauroberruto: Oggi sono stato nominato co-relatore della proposta di legge per la modifica dell’Art. 33 che introdurrà lo #sport in #Co… - carminemegna : @luigi_lb7 @MaxNerozzi Queste cose il ministro Abodi le legge ?? - Riks66 : RT @mauroberruto: Oggi sono stato nominato co-relatore della proposta di legge per la modifica dell’Art. 33 che introdurrà lo #sport in #Co… - L_fagiolari : RT @mauroberruto: Oggi sono stato nominato co-relatore della proposta di legge per la modifica dell’Art. 33 che introdurrà lo #sport in #Co… -