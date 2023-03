Abodi | ' Entro l' estate una norma contro la pirateria'

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il ministro per lo Sport Andreavuole passare dalle parole ai fatti. Troppo importante il danno economico dellaper non intervenire, così vengono annunciate le prime scadenze: "...

Il ministro per lo Sport Andreavuole passare dalle parole ai fatti. Troppo importante il danno economico della pirateria per non intervenire, così vengono annunciate le prime scadenze: "Avvertiamo l'esigenza di facilitare l'...Concludesull'esigenza di approvare il testol'estate: "Avvertiamo l'esigenza di facilitare l'approvazione di un testo che entri in vigore prima dell'estate e, comunque, in tempo utile ...Le dichiarazioni del ministro, al riguardo, erano state perentorie: 'Procrastinare i termini ... Le varie Federazioni sono state 'invitate' a farloil 31 dicembre 2023, in caso contrario ...

Ribadito impegno del Governo contro la pirateria per contrastare economia criminale, Fare sistema per contrastare la pirateria. Il Governo c’è! Questo è il messaggio che il Ministro per lo Sport e i G ...Fare sistema per contrastare la pirateria. Il Governo c’è. Incontro tra il Ministro Abodi e il Presidente FAPAV Bagnoli Rossi.