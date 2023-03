Abele Hivett | napoletano eritreo travolto e ucciso da una Jeep alle isole Cayman

(Di venerdì 10 marzo 2023), ma da sempre vissuto a Napoli,è statoda un?auto. Lacrime e dolore ai Quartieri spagnoli in cuiha vissuto sin...

Lutto a Napoli per la prematura scomparsa di Abele Hivett. Il 39enne è morto dopo essere stato investito da un'auto. Abele era di origini eritree, ma è cresciuto ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Da diversi mesi si era trasferito alle Isole Cayman.

Abele Hivett, napoletano di 39 anni, investito e ucciso mentre era in ... Fanpage.it

Cresciuto ai Quartieri Spagnoli, il 39enne si era recentemente trasferito alle Cayman. L’8 marzo è stato investito e ucciso da un’auto mentre era in bicicletta: il conducente della vettura, risultato ...Lutto a Napoli per la prematura scomparsa di Abele Hivett. Il 39enne è morto dopo essere stato investito da un'auto. Abele era di origini eritree, ma è cresciuto ai Quartieri Spagnoli a Napoli. Da div ...