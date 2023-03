A Ventimiglia il primo salone dedicato a water toys e tenders

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nel nuovo porto di Cala del Forte di, andrà in scena da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile 2023 la prima edizione del nuovo. L’evento, organizzato dalla sezione nautica di Confindustria Imperia “Yacht Net – Riviera dei Fiori”, sarà interamente dedicata a quei giocattoli (come, piscine, lettini, droni, sottomarini, acqua scooter, seabike, seabreacher) che regalano ore di divertimento con famiglia e amici a bordo degli yacht. Non soloaldiA Cala del Forte potranno essere ammirati anche mezzi d’appoggio più grandi, come gommoni, scialuppe per barche da regata e da turismo e mezzi cabinati e dotati di stiva. ...