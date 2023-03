"A Roma la conferenza per l'Ucraina". L'annuncio di Tajani al G7 (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma in prima fila per la ricostruzione dell'Ucraina. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l'ha annunciato su Twitter durante il collegamento con i ministri degli esteri del G7. «In collegamento con i ministri degli Esteri del G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con il contributo delle imprese italiane». L'ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani via Twitter. «Prosegue il nostro impegno a favore della pace e della libertà per il popolo ucraino», si legge nel tweet. Oggi in collegamento con i Ministri degli Esteri #G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con il contributo delle imprese . ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023)in prima fila per la ricostruzione dell'. Il ministro degli Esteri, Antonio, l'ha annunciato su Twitter durante il collegamento con i ministri degli esteri del G7. «In collegamento con i ministri degli Esteri del G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile unaper la ricostruzione dell', con il contributo delle imprese italiane». L'ha annunciato il ministro degli Esteri Antoniovia Twitter. «Prosegue il nostro impegno a favore della pace e della libertà per il popolo ucraino», si legge nel tweet. Oggi in collegamento con i Ministri degli Esteri #G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile unaper la ricostruzione dell', con il contributo delle imprese . ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - juventusfc : Il recap della conferenza del Mister alla vigilia di Roma-Juventus ??? - juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa! ?? Allegri: «La Roma sta facendo un ottimo campionato ed è in lotta per un posto… - SiP4r : RT @PatrickASRfan: Ma ci rendiamo conto della professionalità di Nemanja? Ricordo ancora la sua prima conferenza stampa, quando disse pub… - TV7Benevento : Ucraina: Tajani, 'il 26 aprile una conferenza per la ricostruzione' - -