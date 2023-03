A Montalto l’educazione ambientale parte dai banchi di scuola

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 marzo 2023)– La conoscenza e la cura dell’ambiente inizia daidi. Nelle scuole Primarie e Secondarie di I grado didi Castro si è infatti svolto un progetto volto a motivare e formare le nuove generazioni di agire concretamente per un futuro sostenibile e vivibile. Il progetto, in una comunione di intenti tra il Comune didi Castro e la società di smaltimento rifiuti Paoletti Ecologia, ha visto una serie di laboratori, iniziative, attività e giochi, in cui gli studenti sono stati coinvolti come protagonisti attivi. L’obiettivo è quello di guidare e sostenere i bambini e i ragazzi in età scolare affinché diventino motori trainanti e fautori attivi di prospettive positive per il loro domani e per il territorio in cui vivono. Il progetto ha suscitato un grande interesse tra ...