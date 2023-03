A Milano - Idea Sala | i residenti pagheranno il pass per la sosta

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il comune didà i numeri sulla. I conti non tornano e la soluzione escogitata dal sindacoè sempre la stessa: far pagare qualcuno. Meglio se si tratta di automobilisti. In città, infatti, pare che risultino disponibili 380 mila posti auto, 300 mila dei quali costituiti da stalli sulle strade, poco meno di 40 mila ricavati in parcheggi pubblici e 42.500 in strutture private. Bastano (più o meno, in realtà) per i veicoli deie per 45 mila provenienti da fuori città: all'appello, però, mancano almeno 180 mila spazi da destinare a chi, ogni giorno, entra nel perimetro urbano, in molti casi non potendo più permettersi di vivere al suo interno. Che cosa pensa di fare, allora, la giunta di una città come, nei confronti della quale proprio in questi giorni si moltiplicano le ...

Che cosa pensa di fare, allora, la giunta di una città come Milano, nei confronti della quale ... In buona sostanza, l'idea sarebbe quella di far pagare ai residenti il pass per la sosta su suolo pubblico.

Il pass gratuito per parcheggiare su strada potrebbe essere rilasciato solo per la prima auto di ogni nucleo familiare. E in futuro nemmeno per quella, passando così all'obolo per tutti.