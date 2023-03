A Milano bonus affitto alle famiglie dei bambini che nascono quest'anno, ecco il piano casa di Sala: "Meloni lo estenda all'Italia" (Di venerdì 10 marzo 2023) Per tre anni 250 euro al mese alle famiglie residenti in città con reddito entro 30mila euro, con uno stanziamento di 3 milioni Leggi su repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) Per tre anni 250 euro al meseresidenti in città con reddito entro 30mila euro, con uno stanziamento di 3 milioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mrighetti1967 : RT @Apndp: #Egonu lascia la #turchia per la #verovolley di #Milano.800mila EU all'anno più bonus.Con effetti collaterali: visibilità che r… - PATRIZIA953 : RT @Apndp: #Egonu lascia la #turchia per la #verovolley di #Milano.800mila EU all'anno più bonus.Con effetti collaterali: visibilità che r… - FGambadauro : RT @Apndp: #Egonu lascia la #turchia per la #verovolley di #Milano.800mila EU all'anno più bonus.Con effetti collaterali: visibilità che r… - DefenseMichel : RT @Apndp: #Egonu lascia la #turchia per la #verovolley di #Milano.800mila EU all'anno più bonus.Con effetti collaterali: visibilità che r… - leliopo : RT @Apndp: #Egonu lascia la #turchia per la #verovolley di #Milano.800mila EU all'anno più bonus.Con effetti collaterali: visibilità che r… -